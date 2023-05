Internacional italiano condenado a cinco anos de prisão

Izzo punido pelos crimes de fraude desportiva e associação com a máfia.

Armando Izzo, central italiano que joga no Monza cedido pelo Torino, foi condenado a cinco anos de prisão pelo Tribunal de Nápoles pelos crimes de fraude desportiva e associação com a máfia italiana.

O jogador de 31 anos terá participado na manipulação de resultados na temporada 2013/14, quando vestia a camisola do Avellino, do segundo escalão. Izzo vai avançar com um recurso.

Três vezes internacional italiano, o futebolista terminou a formação no Nápoles e também vestiu as camisolas de Triestina e Génova.