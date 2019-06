"Vice" do Flamengo diz que Jesus "exige muito" e explica caso de Filipe Luís

Alvo do clube brasileiro, o lateral do Atlético de Madrid continua com o futuro indefinido.

A direção do Flamengo está no mercado à procura de reforços para Jorge Jesus. O treinador português já definiu as prioridades do plantel rubro-negro e não poupou nas exigências, de acordo com as palavras de Marcos Braz, vice-presidente do clube brasileiro.

"Jesus identificou algumas posições que carecem de reforços. São várias competições ao mesmo tempo e é necessário ter um plantel. (...) O Jorge Jesus exige muito, é um cara exigente. Temos centrais na lista", afiançou o dirigente, em declarações ao canal Fox Sports, antes de aprofundar o caso de Filipe Luís, lateral-esquerdo que termina contrato com o Atlético de Madrid e que ainda não tomou uma decisão sobre o futuro:

"Até à semana passada não trabalhávamos com vista a outro nome. A questão do Filipe Luís é que se trata mais de uma decisão de vida do que de clube. Se o Flamengo fosse de Madrid, ele já tinha vindo. Está lá há 14 anos e é uma decisão importante. Não vamos ficar reféns de nenhum nome e estamos a estudar outras soluções de mercado", rematou Marcos Braz.