River Plate recusa jogar final da Taça Libertadores em Madrid

Clube confirmou este sábado a recusa.

O River Plate confirmou este sábado que recusa jogar a final da Taça Libertadores no Santiago Bernabéu, em Madrid. Através de um comunicado enviado à imprensa, o clube explicou que considera que a mudança de estádio "prejudica quem já adquiriu os seus bilhetes e a igualdade de condições", uma vez que a primeira mão realizou-se no estádio do Boca perante os seus adeptos.

No comunicado, o River enumerou outros motivos que explicam a decisão de recusar comparecer no Bernabéu, fazendo referência ao facto de as "mais altas autoridades do Estado" terem assumido a culpa pelo incidente que adiou a segunda mão da final, onde adeptos do River atacaram o autocarro onde seguiam jogadores do Boca, o que "equivale a dizer que o sucedido, que o River Plate lamenta, não foi da responsabilidade do clube". Mais ainda, o clube refere que "mais de 66 mil adeptos aguardaram pacientemente durante aproximadamente oito horas no sábado e voltaram ao estádio no domingo, sendo-lhes negada a oportunidade de presenciar o espetáculo devido aos custos e distância do palco escolhido".

Por fim, para o River "é incompreensível que o clássico mais importante do futebol argentino não possa ter lugar com normalidade no mesmo país em que, nos dias que correm, acontece a reunião do G20", sendo que o clube considera que "nem o futebol argentino, nem a Federação pode permitir que um bando de adeptos violentos impeçam a realização do Superclásico no nosso país".

Refira-se que a CONMEBOL decidiu, juntamente com a FIFA, mudar o palco da final da Taça Libertadores para o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, no próximo dia 9 de dezembro.