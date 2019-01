Real Madrid bem encaminhado na Taça do Rei

Real Madrid conseguiu a vitória mais folgada dos jogos já disputados da primeira mão dos oitavos de final.

O Real Madrid conseguiu a vitória mais folgada dos jogos já disputados da primeira mão dos oitavos de final da Taça do Rei de Espanha, com os 3-0 sobre o Leganés.

A jogar no Santiago Bernabéu, o Real foi amplamente superior ao 16.º da Liga espanhola e triunfou com golos de Sérgio Ramos (44 minutos, de grande penalidade), Lucas Vázquez (68') e Vinicius Júnior (77'), garantindo para a segunda mão um jogo em princípio 'tranquilo'.

A outra grande equipa da capital, o Atlético, teve muitos mais problemas, na deslocação a Girona (nono da Liga), mas já faz pender a eliminatória para o seu lado, graças ao empate registado, 1-1.

Com Gelson Martins no banco, o Atlético esteve melhor na partida e já vencia aos nove minutos, valendo o golo do internacional francês Antoine Griezmann.

O hondurenho Anthony Lozano repôs a igualdade, aos 34 minutos, não se registando mais golos, na segunda parte, apesar de uma série de oportunidades para os colchoneros.

No Coliseum Alfonso Pérez, o Getafe recebeu em venceu o Valladolid por 1-0, golo de Ángel aos 90'+2', a resolver o que já parecia ser um empate certo.

O outro empate do dia aconteceu em Villarreal, com os locais a marcarem por duas vezes, mas a sofrerem também dois golos do Espanhol.

A formação de Barcelona esteve a ganhar durante quase toda a partida, com os golos de Sergi Darder (15') e Alejandro López (71'). A recuperação do Villareal, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, só aconteceu bem perto do final - golos do camaronês Toko Ekambi (85') e do colombiano Carlos Bacca (89').

Os 'oitavos' da primeira mão da Taça do Rei arrancaram na terça-feira, com o 2-1 no Gijón-valência, e prosseguem quinta-feira, com Athletic Bilbau-Sevilha, Betis-Real Sociedad e Levante-Barcelona.