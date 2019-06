Jorge Jesus reencontra Ramires no Brasil, mas como adversário

O ex-jogador do Benfica estava sem clube e vai reencontrar Felipão, por quem foi convocado para a Seleção do Brasil com vista ao Mundial de 2014

Ramires vai prosseguir a carreira ao serviço do Palmeiras, o campeão brasileiro de 2018. Depois de ter rescindido com o Jiangsu Suning, da China, o internacional brasileiro, de 32 anos, era um jogador e assinou por quatro anos, reencontrando-se com Luiz Felipe Scolari, que o havia chamado à Seleção do Brasil para o Mundial de 2014. "É com muita honra que venho dizer que também faço parte dessa família. Vamos em busca de grandes conquistas", declarou Ramires num vídeo divulgado no Twitter do clube.

Além da versatilidade em campo, Ramires irá oferecer grande experiência em campo. Depois de se ter destacado pelo Cruzeiro, o médio foi vendido ao Benfica, onde conquistou o título português, tendo-se sagrado depois campeão inglês pelo Chelsea. A Liga Europa e a Liga dos Campeões são outros títulos que cintilam no currículo do jogador.

Recorde-se que Ramires chegou a ser apontado ao Benfica em 2018, mas a transferência não se concretizou e já não foi inscrito pelo Jiangsu Suning, optando então por manter a forma física na equipa B do clube chinês até acordar em maio a rescisão do contrato. Na sua conta do Instagram, Ramires foi felicitado pelo belga Lukaku, pelo colombiano Falcao e pelo brasileiro Diego Costa.