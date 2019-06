Pogba e Real Madrid separados por 17 milhões de euros, avançam britânicos

Depois de consumadas as contratações de Jovic, Hazard e Mendy, os "merengues" viram-se para o médio francês.

O Real Madrid está apostado no reforço do plantel às ordens de Zinedine Zidane e, depois de confirmadas as contratações de Militão, Rodrygo, Jovic, Hazard e Mendy, prepara-se para virar baterias para Paul Pogba.

Contudo, de acordo com a edição desta quinta-feira do Mirror, as negociações pelo médio francês não se adivinham fáceis. O clube do Santiago Bernabéu estará disposto a avançar com uma proposta estratosférica de 151,6 milhões de europeu, mas a bola está do lado dos "red devils", que pretendem forçar a subida desse valor até aos 168,5 milhões. Ou seja, há uma diferença de praticamente 17 M€ a separar Pogba dos "merengues".

O internacional gaulês, de 26 anos, tem contrato com o United até 2021 e, na última época, alcançou os melhores números individuais desde a chegada a Old Trafford, em 2016: marcou 16 golos em 47 partidas, primeiro sob a orientação de José Mourinho e, depois com Solskjaer ao comando.