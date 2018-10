Oficial: Julen Lopetegui já não é treinador do Real Madrid

Comunicado foi feito esta segunda-feira pelo clube.

O Real Madrid comunicou esta segunda-feira que Julen Lopetegui já não é treinador do clube. O treinador espanhol, que assumiu o comando técnico dos merengues a 14 de junho, não resistiu aos maus resultados e orientou apenas 14 jogos no clube blanco.

"O Conselho Diretivo do Real Madrid, reunido hoje, dia 29 de outubro de 2018, concordou cessar o contrato que vinculava o treinador Julen Lopetegui ao clube. Esta decisão, tomada com a máxima responsabilidade, tem como objetivo mudar a dinâmica em que se encontra a equipa principal, quando ainda é possível alcançar todos os objetivos desta temporada. O Conselho Diretivo considera que existe uma grande discrepância entre a qualidade do plantel do Real Madrid, que conta com oito jogadores nomeados para a próxima Bola de Ouro, algo sem precedentes na história do clube, e os resultados obtidos até agora", pode ler-se.

No comunicado, o clube agradece a Lopetegui e confirma que Santiago Solari, até agora treinador do Real Madrid Castilla, assumirá provisoriamente o comando técnico da equipa a partir de terça-feira.

A decisão do clube espanhol, refira-se, surge um dia depois da goleada por 5-1 sofrida em Camp Nou diante do eterno rival Barcelona, mas o futuro do espanhol já tinha sido alvo de especulação nas últimas semanas. Os merengues registam quatro derrotas nos últimos cinco jogos para o campeonato espanhol, ocupando o nono lugar à décima jornada.