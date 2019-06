Jovem promessa motiva "braço de ferro" entre Zidane e Real Madrid

Treinador merengue pretende contar com o jogador de 19 anos no plantel da próxima época.

Zinedine Zidane e os responsáveis do Real Madrid estão em desacordo quanto ao futuro de Brahim Díaz. Pelo menos assim o diz o jornal "As" este domingo.

De acordo com a publicação, o treinador pretende contar com o jovem jogador no plantel no plantel para a temporada 2019/20, algo com que a direção parece não concordar. O "As" informa que a vontade do clube é a de fazer rodar o ex-Manchester City num clube de menor exigência, de forma a poder acumular alguma experiência.

Por seu lado, o avançado de 19 anos já afirmou o desejo de se manter no emblema merengue: "Quero estar no Real Madrid, sim ou sim, e quero jogar no melhor clube do mundo", assegurou.

Para Zidane não há dúvidas, ou não o demonstrasse a titularidade concedida ao jogador em quatro dos últimos cinco jogos do campeonato na época que terminou, num total de 370 minutos.