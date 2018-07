"Falei com Hazard, está a preparar a mudança para o Real Madrid"

Hazard foi protagonista no Mundial e também anima o mercado de transferências.

Hazard conquistou este sábado o terceiro lugar do Mundial com a camisola da Bélgica e continua a ser um dos grandes animadores do mercado de transferências. A saída de Ronaldo do Real Madrid abriu caminho a uma grande contratação no Santiago Bernabéu e as notícias apontam cada vez mais para o ainda jogador do Chelsea.

Brian Laudrup, antigo jogador dinamarquês e irmão de Michael, revelou ao "Sportske Nosvosti" uma conversa que manteve com Hazard. "Falei com Hazard há uns dias, está a preparar-se para ir para o Real Madrid. É uma coisa boa tanto para ele como para o Real Madrid. É um jogador de classe mundial", disse, declarações que merecem grande destaque na imprensa espanhola, sendo, por exemplo, manchete na versão online do jornal "As".

Hazard, 27 anos, está no Chelsea desde 2012/13 e foi uma das figuras da seleção belga no Mundial, tendo mesmo marcado um dos golos no triunfo por 2-0 frente à Inglaterra, que garantiu o terceiro lugar.