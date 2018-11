Dura crítica a Sergio Ramos: "Comete mais erros do que eu, mas com Ronaldo..."

Dejan Lovren, central do Liverpool, fala sobre Sergio Ramos e revela quem considera ser o melhor defesa do mundo.

Dejan Lovren, central do Liverpool, concedeu uma entrevista ao canal de Youtube Copa 90, na qual deixou duras críticas a Sergio Ramos. O internacional croata disse, recentemente, que era um dos melhores do mundo na posição que ocupa. "Disse que sou um dos melhores, não o melhor. Joguei a final da Liga dos Campeões e um mês depois a do Mundial. Não ganhei, mas ainda assim penso que tenho mérito", declarou Lovren.

"Ramos, por exemplo, tem muitos mais erros do que eu, mas está no Real Madrid. Com Cristiano, quando cometes um erro, acaba 5-1 ou 5-2 e ninguém vê o erro", atirou. "Tenho pouca sorte, quando falho acaba 1-0. Toda a gente é humana e comete erros, por vezes as pessoas têm uma semana má em casa, mas ninguém quer saber. Um jogador é o maior crítico de si próprio. Quando tenho um erro, não falo com a minha esposa durante uma semana, durante um ano, não sei, não me importa. Queres bater em alguém, mas é preciso manter a calma e ser profissional", continuou.

O central do Real Madrid foi eleito o melhor defesa da última Champions e isso não passou em claro. "Gosto de Varane. Merece muito mais reconhecimento. Penso que é melhor do que ele, agora e em anos anteriores. Ganhou a Liga dos Campeões e o Mundial. Por isso., deve ser eleito o melhor defesa do mundo. Elegeram Ramos, mas é uma decisão que já não se pode mudar".