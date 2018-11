Caso Daniel: quatro indiciados por homicídio qualificado por tortura e ocultação de cadáver

Edison Brittes, autor confesso do crime, e outros três indivíduos vão ser indiciados pela morte de jogador do São Paulo.

A Polícia Civil do Paraná vai indiciar Edison Brittes e outros três indivíduos por homicídio qualificado por tortura e ocultação de cadáver no caso da morte de Daniel Corrêa, jogador do São Paulo que foi encontrado morto no meio do mato e com sinais de mutilação.

A informação foi avançada pelo site UOL, que adianta que, além do autor confesso do crime, Igor King, Eduardo Henrique Ribeiro e David Vollero, todos detidos, também serão indiciados, uma vez que seguiam no carro que levou Daniel para o mato onde foi encontrado já sem vida, em São José dos Pinhais, a 27 de outubro.

Allana Brittes e Cristiana Brittes, filha e esposa de Edison, respetivamente, também serão indiciadas por fraude no curso do processo e coação de testemunhas. Eduardo Purkote, outro dos cúmplices, que foi detido na semana passada, será indiciado por lesão corporal grave.