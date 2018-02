Carvalhal vence antiga equipa e leva o Swansea aos quartos da Taça de Inglaterra

Swans venceram o Sheffield Wednesday, antiga equipa de Carlos Carvalhal, por 2-0.

O Swansea venceu esta terça-feira o Sheffield Wednesday por 2-0 e está nos quartos de final da Taça de Inglaterra.

O empate a zero no primeiro jogo entre as duas equipas obrigou ao desempate desta noite, sendo preciso esperar pela segunda metade do encontro para ver golos no Liberty Stadium. Jordan Ayew, saído do banco, marcou o primeiro golo dos swans ao minuto 55, com Dyer a ampliar a vantagem ao minuto 80.

O Swansea recupera assim da derrota sofrida diante do Brighton (4-1) no fim de semana e está nos quartos de final da Taça de Inglaterra, com a equipa de Carvalhal a defrontar o vencedor do desempate entre Tottenham e Rochdale na próxima ronda.