Atraso sai caro a Martial: multa pesada e possível saída do Manchester United

Avançado ausentou-se devido ao nascimento do seu filho, mas devia ter-se juntado ao plantel antes do final da digressão pelos Estados Unidos.

Anthony Martial está em maus lençóis no Manchester United. O avançado francês falhou grande parte da tournée do Manchester United nos Estados Unidos devido ao nascimento do seu filho, mas o seu regresso estava previsto para os dois últimos jogos da digressão dos red devils, situação que acabou por não acontecer.

Desagradados com o comportamento do francês, o clube de José Mourinho pondera multar Martial em 202 mil euros por se ter ausentado mais dias do que aqueles previamente acordados com o clube e o treinador português pretende mesmo a sua saída de Old Trafford. Segundo o jornal Mirror, Mourinho acredita que Martial "não tem maturidade para jogar no Manchester United" e o clube mostra-se disposto para vender o jogador por cerca de 70 milhões de euros.

O desagrado de Mourinho com a situação foi, aliás, bem visível no final do jogo entre Manchester United e Real Madrid - os red devils venceram por 2-1 - quando questionaram o português acerca de uma eventual saída de Martial. "Não sei", respondeu Mourinho.