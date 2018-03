Os sapatos esquecidos e a derradeira mensagem: o relato da última pessoa a ver Astori com vida

Capitão da Fiorentina foi encontrado morto na manhã de domingo.

O mundo do futebol está em choque com a morte da Davide Astori na manhã de domingo, no hotel onde a Fiorentina estava concentrada antes do jogo com a Udinese. Marco Sportiello, guarda-redes da formação de Florença, foi o último a ver o capitão com vida.

"Depois do jantar, Davide veio ao meu quarto para jogar PlayStation e estava bem. Saiu às 23h00 sem sapatos e mandei-lhe uma mensagem: 'esqueceste-te dos sapatoss'", contou. Astori respondeu: "Obrigado. Não preciso delas, vou buscá-las de manhã, antes do pequeno almoço".

O jornal italiano Corriere dello Sport escreve que na manhã seguinte Astori não apareceu para buscar as sapatilhas, nem desceu para o pequeno-almoço. As chamadas não foram atendidas e não respondeu quando bateram à porta do quarto. O massagista da Fiorentina, com o auxílio do staff do hotel, conseguiu entrar e deparou-se com o pior: Astori estava morto.

A autópsia de David Astori será feita na terça-feira e o seu funeral terá lugar na Basílica de Santa Cruz, em Florença, na quinta-feira, informaram hoje a família do futebolista e a Fiorentina. "A Fiorentina e a família de Davide informam que a autópsia será efetuada amanhã [terça-feira]. O funeral decorrerá na quinta-feira em Florença (10h00)", refere o clube na sua conta oficial no Twitter.

Na mesma nota, a Fiorentina informa que o corpo do jogador estará na quarta-feira em câmara ardente, no centro técnico de Coverciano, da Federação italiana, em Florença.