A tensa conversa entre Mourinho e Pogba: "Se queres sair, pede"

Relação entre os dois não é a melhor.

A relação entre José Mourinho e Paul Pogba já viveu melhores dias. De acordo com o jornal inglês The Sun, a vontade do francês em sair de Old Trafford não agrada ao treinador português, que terá mantido uma conversa tensa com o médio. Na conversa, Mourinho terá falado sobre os insistentes rumores que ligam Pogba ao Barcelona, chegando mesmo a dizer ao francês para pedir a transferência caso esteja infeliz no clube.

"Fala comigo e não com a imprensa se tiveres algum problema. Se queres sair do Manchester United novamente, só tens de pedir que te vendam", terá dito Mourinho, com palavras que não agradaram a Pogba.

"Se me vais falar dessa forma, é melhor falares com o meu empresário", terá respondido o internacional francês, que dias antes referiu haverem coisas das quais não podia falar sob pena de um castigo.

Pogba, recorde-se, já terá mesmo manifestado o desejo de se mudar para Barcelona, mas o clube tem capacidade financeira para se envolver num negócio que poderá chegar aos 200 milhões de euros. Assim sendo, continua o impasse em Manchester, com a relação entre os dois cada vez mais fria.