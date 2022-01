Inter quer desfazer-se de Alexis Sánchez: oferta a custo zero em cima da mesa

De acordo com o "The Sun", o Inter ofereceu o avançado chileno ao Everton.

Alexis Sánchez leva três golos e duas assistências em 17 jogos disputados pelo Inter esta temporada. No entanto, segundo o jornal "The Sun", o campeão italiano não tem lugar para o avançado chileno, que não contará para o treinador Simone Inzaghi.

De acordo com as mesmas informações, o Inter estará mesmo à procura de uma solução para o jogador de 33 anos. Até uma saída a custo zero, ainda segundo o "The Sun", não estará fora da equação.

O Inter terá até oferecido gratuitamente Alexis Sánchez ao Everton. Rafa Benítez, treinador dos toffees, terá o chileno na lista para reforçar o ataque, juntamente com Valentín "Taty" Castellanos, avançado de 23 anos do New York City, da MLS.