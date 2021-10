Inter deixa nota sobre Eriksen e não exclui possibilidade de transferência

Internacional dinamarquês foi impedido pelas autoridades de saúde italianas de jogar em Itália até ao final da época.

Na apresentação das contas e do orçamento para o novo exercício financeiro, realizada na quinta-feira, o Inter não excluiu a possibilidade de libertar Christian Eriksen, ele que está impedido de jogar em Itália até ao final da época, pelas autoridades de saúde italianas, ainda como consequência da paragem cardíaca sofrida durante o Euro'2020, caindo inanimado no embate da Dinamarca com a Finlândia, dia 12 de junho.

"Em relação à inscrição do jogador Eriksen, deve ser notado que depois da lesão sofrida no Europeu, em junho de 2021, o jogador foi temporariamente impedido pelas autoridades de saúde italianas de disputar qualquer atividade desportiva na presente temporada", começa por ler-se na nota do atual campeão italiano.

"Ainda que as condições físicas do jogador não cumpram as exigências italianas, o mesmo poderá ser conseguido noutros países, onde o jogador poderia retomar a sua atividade competitiva", lê-se ainda, com o Inter a assumir depois que a possibilidade de transferência do jogador "não está excluída".

O clube italiano recorda ainda que está prevista uma compensação económica por parte da UEFA, uma vez que toda a situação teve lugar no Euro'2020.