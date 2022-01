Insigne aceitou proposta milionária e vai deixar o Nápoles após 2021/22

Avançado transalpino vai mudar-se para um clube primodivisionário do Canadá, em meados deste ano, em situação livre. Remuneração anual passa a dezena de milhões

Em final de contrato com o Nápoles, o dianteiro Lorenzo Insigne não vai permanecer após esta temporada no clube da Serie A e seguirá rumo à Major Soccer League (MLS), na qual irá atuar com a camisola canadiana do Toronto FC.

Segundo a Imprensa transalpina, Insigne, que se sagrou campeão europeu pela Itália em 2021, aceitou o contrato apresentado pelo emblema do Canadá e que prevê uma ligação entre as partes durante os próximos cinco anos e meio.

O dianteiro e um dos capitães napolitanos, de 30 anos, ​​​​​​​irá auferir um salário anual de 11 milhões de euros no Toronto, proposta essa que não será coberta pelo Nápoles, que perderá o jogador, assim, a custo zero, perto do próximo verão.

Insigne vai pôr, então, fim a uma longa ligação ao clube do sul de Itália, no qual se formou, iniciada em 2006. A mesma só foi interrompida entre 2009 e 2012, aquando dos empréstimos a Cavese, Foggia e Pescara. Em 415 jogos, marcou 114 golos e ergueu duas Taças de Itália.