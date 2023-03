IFAB cria regra "anti-Dibu Martínez" para a temporada 2023/24

Principal mudança nas regras diz respeito ao comportamento dos guarda-redes nos penáltis, proibindo-se que tentem distrair os adversários

Emiliano "Dibu" Martínez foi o melhor guarda-redes do Mundial do Catar e uma das suas características é a de picar, irritar e desestabilizar os adversários, sobretudo nas grandes penalidades. A IFAB (The International Football Association Board), entretanto, divulgou novas regras para aplicar a partir de 2023/24, e a principal medida é proibir comportamentos desse tipo (regra 14).

A nova regra tem o seguinte texto: "O guarda-redes deve permanecer na linha do golo, de frente para o marcador do penálti, entre os postes, até que a bola seja chutada. O guarda-redes não se deve comportar de forma a distrair injustamente o marcador. Por exemplo: atrasar a execução da cobrança ou tocar os postes, trave ou rede da baliza." E segue ainda a explicação: "Esclarece-se que, com o seu comportamento, o guarda-redes não faltará ao respeito ao futebol nem ao adversário, por exemplo, distraindo de forma antiregulamentar o marcador do penálti."

Outra regra alterada é que os festejos dos golos passam a ser considerados para o tempo de compensação dado pelo árbitro.