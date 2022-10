Ídolo de Iniesta é um ex-Benfica e ir à Bombonera um sonho, confessa o espanhol

Campeão do mundo pela Espanha, Iniesta joga no Vissel Kobe e ao canal TyC Sports revelou ainda com quem mais gostou de jogar. Messi ficou de fora dos eleitos. O favorito era Aimar

Numa conversa com o TyC Sports, Andrés Iniesta revelou quem era o seu ídolo, com quem mais prazer teve a jogar futebol e ainda revelou que aguarda um convite do amigo Román Riquelme para ir ver um desafio no campo do Boca Juniors.

Começando pelo seu ídolo, nada mais nada menos que um jogador que passou por Portugal e em concreto pelo Benfica, Pablo Aimar: "O meu ídolo era Pablo Aimar. De quando o via a jogar em Espanha. Para quem gosta de futebol sempre foi especial vê-lo jogar".

A conversa seguiu para o seu amigo Riquelme, com quem partilhou o balneário no Barcelona, e para os jogadores com os quais mais gostou de jogar, destacando-se a ausência de Messi: "Gostava que o Riquelme [ex-jogador e agora dirigente do Boca Juniors] me convidasse para ir à La Bombonera [estádio do Boca Juniors]. Pelo que ouvi pelo que me contaram é espectacular o ambiente que se vive. Gosto do futebol argentino. Com Riquelme troco mensagens. Mantivemos esse contacto. Foi especial estar com ele no balneário e vê-lo treinar e jogar. Os cinco jogadores com os queia mais desfrutei a jogar futebol num relvado foram Xavi, Neymar, Eto'o, Busquets e Román."