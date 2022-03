Homem morre baleado em confrontos entre adeptos em Belo Horizonte

Redação com Lusa

A vítima é um homem de 25 anos, que foi baleado no abdómen, tendo sucumbido já depois de ser transportado para o hospital, enquanto outro indivíduo, que não estava envolvido nos confrontos, foi baleado num ombro, mas está "estável", segundo a polícia

Um homem morreu hoje baleado em Belo Horizonte durante confrontos entre adeptos do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, à margem de um embate entre os dois rivais históricos do futebol brasileiro.

A vítima é um homem de 25 anos, que foi baleado no abdómen, tendo sucumbido já depois de ser transportado para o hospital, enquanto outro indivíduo, que não estava envolvido nos confrontos, foi baleado num ombro, mas está "estável", segundo a polícia.

Os confrontos envolveram cerca de meia centena de adeptos e começaram ao fim da manhã, na zona da Bela Vista da cidade de Belo Horizonte, com cerca de 2,5 milhões de habitantes.

Além de ter causado um morto, a rixa levou ainda a danos materiais consideráveis na zona, entre janelas partidas, carros vandalizados e outros prejuízos.

O Atlético Mineiro, campeão brasileiro em título, e o Cruzeiro, um histórico atualmente na segunda divisão, defrontam-se hoje para o Estadual de Minas Gerais.

Leia também Cristiano Ronaldo "É perigoso dizer que é bom o Cristiano Ronaldo não estar disponível..." Roy Keane saiu em defesa de Cristiano Ronaldo, ausente por lesão na derrota do Manchester United, por 4-1, na casa do Manchester City, em jogo da 28ª jornada da Premier League

Há menos de um mês, um adepto também morreu após ser baleado em São Paulo, de novo em confrontos de adeptos, quando o Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, jogava do outro lado do mundo a final do Mundial de clubes, perdido por 2-1 para o Chelsea.