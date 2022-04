Haaland já terá acordado salário com o Manchester City, avança o "Daily Mail"

Avançado do Borussia Dortmund poderá mesmo rumar a Inglaterra.

O futuro de Erling Haaland parece estar mais perto de ficar definido. De acordo com o jornal "Daily Mail", o avançado do Borussia Dortmund, que foi sendo insistentemente associado a Real Madrid, Barcelona e Manchester City, já terá acordado o salário de irá auferir... no clube inglês, orientado por Pep Guardiola.

De acordo com as mesmas informações, o internacional norueguês irá receber algo como 2,4 milhões de euros por mês (aproximadamente 603 mil euros por semana) e espera-se agora que os "citizens" acionem a cláusula de libertação, de 75 milhões de euros, do avançado de 21 anos no Borussia Dortmund.

Ainda segundo o "Daily Mail", se tudo correr como planeado, um acordo de cinco anos deverá ser selado na próxima ou nas próximas semanas.

Erling Haaland soma 25 golos e sete assistências em 26 jogos disputados pelo Borussia Dortmund esta temporada.