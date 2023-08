Haaland irritou-se com Bernardo Silva e Guardiola atirou-se ao norueguês. Veja

Treinador em acesa discussão com o atacante ao intervalo, até desviou a câmara da televisão

Haaland ficou irritado com Bernardo Silva numa jogada do Burnley-Manchester City (0-3) e depois levou troco ao intervalo, mas de Pep Guardiola, mesmo já tendo bisado por essa altura.

Ao fim do 1º tempo, com o City vencendo e 2 gols de Haaland, Guardiola saiu de campo assim ao lado do norueguês.



É assim que se entende como alguém ganha tanto. Porque a exigência e o grau de perfeccionismo são altíssimos.pic.twitter.com/4ORdSA2liY - Footure (@FootureFC) August 11, 2023

"Não tive que acalmar ninguém. No futebol fala-se e tudo se resolve. Não se passou nada de especial. Estou muito satisfeito com ele, já sabemos do que é capaz, ao que nos habituou. Ele é assim. Quer a bola sempre para ele, sempre para ele. Deem-lhe a bola e ele resolve, um contra um, nas costas da defesa e ele resolve. Só que, quando faltam dois minutos para terminar a primeira parte, o Rodri perde a bola, o Kovacic perde a bola e ele depois pede a bola, o Bernardo tomou a decisão certa. De resto, ele marcou dois golos e acho que está feliz", comentou Guardiola no final, desvalorizando o caso.