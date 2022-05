Haaland é uma novela perto do fim: anúncio oficial pode ser já esta semana

Avançado norueguês deverá ser reforço do Manchester City.

O futuro de Erling Haaland tem apimentado muitas notícias referentes ao mercado de transferências e são esperadas novidades para os próximos dias. Segundo escreve o The Athletic, o avançado norueguês já tem fechado um acordo com o Manchester City e o anúncio oficial deve ser feito esta semana, salvo algum imprevisto que o impeça.

O Dortmund irá receber o valor da cláusula de rescisão, a rondar os 75 milhões de euros, mas irá perder o grande goleador da equipa, que esta época leva 28 remates certeiros em 29 partidas.

Pep Guardiola garante, a confirmar-se a informação, um reforço de peso para o ataque de uma equipa ainda em "ressaca" com a eliminação na Champions, aos pés do Real Madrid, mas bem encaminhada para garantir o título inglês, depois do empate (1-1) do Liverpool na receção ao Tottenham.

Haaland, 21 anos, chegou à Alemanha na época 2019/20, depois de passagens pelo Red Bull Salzburgo (Áustria) e Bryen e Molde (ambos da Noruega).