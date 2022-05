Haaland despende uma pequena fortuna em prendas no Dortmund

Haaland será jogador do Manchester City em 2022/2023

Avançado norueguês distribuiu, antes de rumar a Inglaterra, várias dezenas de peças de alta relojoaria personalizadas

Como se não bastassem os incríveis 86 golos em 89 jogos pelo Borussia Dortmund, Erling Haaland recompensou, agora, colegas de equipa e funcionários do clube, do qual vai partir rumo ao Manchester City, com muitas prendas extravagantes.

Segundo o jornal "Bild", o avançado internacional norueguês ofereceu aos ainda 33 colegas de equipa um relógio de luxo, da conhecida marca Rolex, personalizado com o número 9 e uma pose de celebração, com um custo de entre 13 a 15 mil euros.

A extrema bondade de Haaland fê-lo despender, por isso, uma verba próxima dos 462 mil euros, a que se juntam mais 96 mil euros relativos à oferta de mais 20 relógios, agora da marca Omega, avaliados, unitariamente, em 4800 euros, a membros da equipa técnica, do staff médico e outros empregados do Dortmund.

Ao todo, o futuro jogador do Manchester City gastou mais de 550 mil euros em prendas, mas esse valor será reestabelecido, imagine-se, nas três primeiras semanas em Inglaterra, em função do salário mensal de 440 mil euros no futuro clube...