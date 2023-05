"Guardiola, Klopp e Arteta? Sou tão bom como eles", diz novo treinador do Leeds

Sam Allardyce foi considerado por alguns adeptos como um treinador antiquado e respondeu na apresentação como novo técnico do Leeds.

Sam Allardyce não está preocupado com as críticas e diz mesmo que "nem Guardiola, nem Klopp, nem Arteta" têm mais conhecimento do futebol do que o novo treinador do Leeds United. Na conferência de imprensa de apresentação, o sucessor de Javi Gracia não teve medo das palavras.

"Antiquado? Isso está muito longe da verdade. Eu posso ter 68 anos e parecer velho, mas ninguém está à minha frente em conhecimento de futebol: nem Pep Guardiola, nem Klopp, nem Arteta. Eles fazem o que fazem, eu faço o que faço, mas em termos de profundidade de conhecimento não digo que sou melhor do que eles, mas sou tão bom como eles", apontou.

Aos 68 anos, Big Sam, como é conhecido, vai somar mais uma experiência na primeira divisão inglesa.

Apesar de estar fora da zona de descida, o Leeds está numa posição muito perigosa na Premier League. O clube, que regressou ao principal escalão inglês há quase três anos, tem os mesmos pontos do antepenúltimo, a quatro jornadas do final.