Guardiola já previa Arteta no Emirates: "Aquele tipo gosta do Arsenal"

Catalão recordou tempos em que o atual técnico dos gunners era adjunto do Manchester City. Sensação era que havia sentimentos mais fortes quando era o Arsenal quem estava do outro lado

Mikel Arteta, antigo capitão do Arsenal, começou a sua carreira de treinador como adjunto de Guardiola no Manchester City. Antes de medir forças com o antigo colega, o catalão lembrou que já sentia algo de diferente no atual técnico dos gunners quando do outro lado estava o conjunto do norte de Londres.

"Saltava sempre e celebrava, exceto contra uma equipa. Cada vez que marcávamos um golo, eu saltava, voltava para o banco e ele estava sentado, lá. Era o Arsenal. Eu disse: aquele tipo gosta do Arsenal", afirmou, em conferência de imprensa.

Leia também Benfica Brooks de volta à Alemanha: saiba quanto vai render ao Benfica Central já deixou o plantel encarnado para reforçar o Hoffenheim numa ligação válida até 2024. Uma verba em torno do meio milhão de euros e a poupança de salários resultam de mais uma saída do plantel. Desde o início do ano, é o terceiro central negociado, depois de Conti e João Victor.

Manchester City e Arsenal medem forças nesta sexta-feira, a partir das 20h00, no Etihad, em partida a contar para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra.