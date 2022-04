Guardiola comenta rumores sobre seleção do Brasil e responde a Klopp: "Não sou o melhor"

Ao contrário do que disse Klopp, a quem agradeceu o elogio, Guardiola não considera que seja o melhor treinador do mundo.

Jurgen Klopp disse na manhã desta sexta-feira que Pep Guardiola é o melhor treinador do mundo. Algumas horas depois, o técnico do Manchester City agradeceu as palavras, mas disse que não concorda.

"Não me tornei treinador para ser o melhor. E não sou. Muito obrigado, mas não sou. Gostaria de dizer que sou o melhor, mas não sou", insistiu o espanhol.

Na conferência de imprensa de antevisão ao importantíssimo jogo frente ao Liverpool, no domingo, Guardiola desmentiu também os rumores que o ligam à seleção do Brasil. "Tenho contrato e estou muito feliz aqui. Espero ficar aqui para sempre. Não poderia estar melhor. Renovaria o meu contrato por dez anos. E não sei de onde veio esse assunto", afirmou o treinador do Manchester City.