Klopp não tem dúvidas: "Guardiola é o melhor treinador do mundo"

Liverpool e Manchester City defrontam-se no domingo. O treinador dos reds fez um grande elogio ao rival.

No domingo, às 16h30, Liverpool e Manchester City defrontam-se no Etihad Stadium naquele que pode ser um jogo absolutamente decisivo no que diz respeito às contas do campeonato inglês. Os citizens lideram com 73 pontos, apenas mais um do que os reds. Depois desta partida, ficarão a faltar sete jogos a cada uma das formações.

Esta sexta-feira, Jurgen Klopp fez a antevisão ao encontro em conferência de imprensa e declarou que Pep Guardiola, técnico do rival de domingo, é o melhor treinador do mundo.

"O Manchester City não tem fraquezas. É uma equipa verdadeiramente boa. O Pep é o melhor treinador do mundo, acho que todos estamos de acordo. Não consigo entender como alguém pode duvidar dele", adiantou.

E também comentou a rivalidade entre os dois emblemas: "Se jogas futebol profissional ao mais alto nível, o foco está nos teus jogos. No desporto, penso que o que mais ajuda é um adversário forte. Especialmente, a longo prazo. Acho que Nadal e Federer desfrutaram da rivalidade que tiveram. É assim que funciona, no desporto. Não diria que estou grato pelo facto de o Manchester City ser assim tão bom, mas isso ajudou ao nosso desenvolvimento", explicou o alemão.