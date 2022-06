Tottenham diz não e apontam dois destinos para Gareth Bale

Internacional galês está livre para assinar por qualquer clube, depois de deixar o Real Madrid.

Depois de deixar o Real Madrid, Gareth Bale está livre para assinar por qualquer clube. Os rumores sobre o seu possível futuro vão-se sucedendo e, de acordo com o "Telegraph", não passará por um segundo regresso ao Tottenham.

De acordo com as mesmas informações, o jogador não faz parte dos alvos do treinador Antonio Conte nem do diretor desportivo Fabio Paratici, pelo que os "spurs" não apostarão na sua contratação.

O "Telegraph" aponta então dois possíveis destinos - já anteriormente falados - para o internacional galês, que no domingo ajudou à qualificação da seleção do seu país para o Mundial'2022 (triunfo por 1-0 sobre a Ucrânia na final do play-off de acesso à competição): o Cardiff, do Championship, segundo escalão do futebol inglês, e o DC United, da MLS.