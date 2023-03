Galtier e a renovação de Messi com o PSG: "Estão a falar muito"

Argentino termina contrato no verão, mas o treinador dos parisienses não tem ainda garantias

O futuro de Lionel Messi continua a ser um dos temas mais fortes do PSG e do futebol francês. Christophe Galtier, técnico do clube, garantiu que as partes estão em constante comunicação.

"Leo, a direção e o presidente estão a falar muito", referiu, em conferência de imprensa.

Galtier recusou ainda fazer de Messi o bode expiatório para a eliminação da equipa nos oitavos da Liga dos Campeões, diante do Bayern.

"Sei que tem havido muitas críticas depois do Bayern de Munique, mas ele tem sido decisivo em muitos momentos da época", referiu.