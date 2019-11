Palavras de Mijatovic à Cadena Ser, em Outubro, viraram hino de apoio a Gareth Bale, na seleção do País de Gales, e até foram inscritas na bandeira, para celebrar a qualificação para o Euro2020.

Ainda o País de Gales festejava no relvado a qualificação para a fase final do Euro'2020 e já Gareth Bale e os companheiros de equipa encenavam a resposta que tinham preparada para as críticas que o atacante do Real Madrid tem recebido. Vários jogadores acompanharam o atacante na pose para uma fotografia junta de um bandeira do País de Gales onde está escrito: País de Gales. Golfe. Madrid. Por esta ordem".

O recado era dirigido a Mijatovic, a propósito de declarações à Cadena Ser, em Outubro, conta a Marca. "Pensa primeiro na seleção de Gales, depois no golfe e depois no Real Madrid. Não falei com ele, mas é o que transmite", afirmou. O que aos olhos dos adeptos do clube madrileno foi uma crítica severa teve um impacto diferente nos adeptos galeses. Solidários com Bale e gratos por verem a seleção no topo das preferências, fizeram do tópico um cântico de apoio na caminhada rumo à fase final e, uma vez atingida a meta, o próprio Bale e o resto da equipa empenharam-se no elogio da crítica com a tal bandeira das prioridades, resgatada à bancada para uma fotografia que promete mais polémica.

Tal como sucedeu com as palavras de Mijatovic, também este festejo de Bale teve interpretações diferentes. A imprensa espanhola garante que foi muito recebido no País de Gales do que no Real Madrid.