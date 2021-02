Futebol argentino em choque: avançado de 30 anos comete suicídio em casa

Santiago García, nascido no Uruguai, representava o Godoy Cruz.

Santiago García, avançado uruguaio de 30 anos que alinhava no Godoy Cruz, foi encontrado morto em casa, depois de ter cometido suicídio.

De acordo com a imprensa argentina, o jogador estava sujeito a tratamento psiquiátrico devido a uma depressão. Conta a TyC Sports que García tinha sido afastado do plantel e, apesar da possibilidade de rumar a Vélez, Estudiantes e Gimnasia, também eles clubes argentinos, optou por permanecer no Godoy Cruz.

Santiago García estava na Argentina desde 2016, depois de ter representado Nacional e River Plate, do Uruguai. Teve uma curta experiência na Europa, nos turcos do Kasimpasa, e no Brasil, no Atlético Paranaense.