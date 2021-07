Florentino Pérez a O JOGO: "Máxima transparência" com Pinto da Costa e admiração por CR7 e Mourinho

Presidente do Real Madrid esclarece relação com Pinto da Costa, Jorge Mendes, Ronaldo e Mourinho.

À luz da divulgação de diversos áudios com declarações supostamente proferidas por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, numa altura em que não exercia o cargo - entre 2006 e 2009 -, o líder "merengue" enviou a O JOGO um esclarecimento sobre a relação que mantém com Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo, José Mourinho e Pinto da Costa.

Nos sons divulgados esta quarta-feira é possível ouvir, alegadamente, Florentino a levantar suspeitas sobre o negócio que levou Pepe para o Real, em 2007, a troco de 30 milhões de euros. O dirigente máximo do clube espanhol assegura a O JOGO que tem "uma grande amizade com o presidente do FC Porto", com quem teve "a oportunidade de fazer vários acordos baseados na máxima transparência".

Quanto a Ronaldo - que nos áudios é apelidado de "imbecil" -, assim como Mourinho, Florentino Pérez vinca a "admiração" que nutre por ambos e com quem tem "uma relação de afeto muito especial".

A relação com o super-agente Jorge Mendes também é alvo de clarificação: "Tenho uma relação magnífica com Jorge Mendes há mais de 15 anos. Uma relação sempre baseada na amizade e no respeito. O seu trabalho com o Real Madrid tem sido sempre muito profissional, honesto e transparente. Sem isto, teria sido impossível construir a relação que temos mantido com Jorge Mendes e com todos os profissionais por ele representados e que fizeram parte do nosso clube".

A terminar, o reforço da ideia já transmitida na terça-feira, em comunicado: "Estas gravações, que foram feitas ilegalmente, estão fora de contexto, a fim de provocar uma interpretação que não corresponde à realidade", remata Florentino Pérez.

Leia o esclarecimento enviado a O JOGO por Florentino Pérez:

"Tenho uma relação magnífica com Jorge Mendes há mais de 15 anos. Uma relação sempre baseada na amizade e no respeito.

O seu trabalho com o Real Madrid tem sido sempre muito profissional, honesto e transparente. Sem isto, teria sido impossível construir a relação que temos mantido com Jorge Mendes e com todos os profissionais por ele representados e que fizeram parte do nosso clube, especialmente Cristiano Ronaldo e José Mourinho, que admiro e com quem tenho uma relação de afeto muito especial.

Tenho também uma grande amizade com o Presidente do Porto, Pinto da Costa, com quem tivemos a oportunidade de fazer vários acordos baseados na máxima transparência.

Estas gravações que foram feitas ilegalmente estão fora de contexto, a fim de provocar uma interpretação que não corresponde à realidade."