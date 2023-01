Filho de Beckham emprestado ao Brentford B

Romeo Beckham estava a jogar na equipa de reservas do Inter Miami

Romeo Beckham, filho do antigo internacional inglês David Beckham, vai jogar por empréstimo no Brentford B.

O jovem médio, de 20 anos, estava na equipa de reservas do Inter Miami, clube do qual o pai é acionista.

Formado no Arsenal, Romeo nunca conseguiu chegar aos calcanhares do pai. O momento alto da sua carreira foi a participação no desafio de pré-temporada entre o Inter Miami e o Barcelona.

✍️ Welcome to #BrentfordB, Romeo Beckham!



The 20-year-old joins on loan from Inter Miami until the end of the 2022/23 season#BrentfordFC pic.twitter.com/KPAmWsvCOk - Brentford FC (@BrentfordFC) January 6, 2023