FIFA solicita à Premier League e à La Liga a cedência de jogadores para seleções

Organismos inglês e espanhol puseram-se ao lados dos clubes que não pretenderem ceder futebolistas para os próximos compromissos de qualificação para o Mundial

Gianni Infantino, presidente da FIFA, apelou, esta quarta-feira, à Premier League e à La Liga, que manifestaram apoio aos clubes que não quisessem ceder jogadores às seleções, para "assegurar a libertação" dos mesmos em setembro e outubro.

"Apelo a uma demonstração de solidariedade de cada liga, de cada clube, para fazer o que é correto e justo. (....) Peço a todos que assegurem a libertação de jogadores internacionais para as próximas eliminatórias do Mundial", refere a nota da FIFA.

A mais recente missiva assinada por Infantino deve-se ao facto de, na passada terça-feira, os clubes ingleses terem decidido por "unanimidade" não ceder atletas para os jogos internacionais de países que integrem a lista vermelha do Reino Unido, casos de Brasil, Argentina, Colômbia, Equador, Chile, Venezuela e Uruguai.

"A decisão dos clubes, que é fortemente apoiada pela Premier League, aplica-se a quase 60 jogadores de 19 clubes da Premier League que deviam viajar para 26 países da lista vermelha na janela internacional de setembro", indicou a Premier League.

Segundo as regras de combate à pandemia de covid-19 impostas pelo governo de Boris Johnson, os jogadores que regressarem de países "avermelhados" devem, obrigatoriamente, isolarem-se durante dez dias numa unidade hoteleira, o que implicaria a ausência em quatro jogos do futebol de terras de Sua Majestade.

Perante isto, Infantino, conforme revelou o próprio na missiva, pediu o "apoio [político] necessário" ao primeiro-ministro inglês para que "os jogadores não sejam privados de representar os seus países", sugerindo que fosse implementada uma abordagem para a fase final do Euro'2020".

Ainda na passada terça-feira, também a La Liga manifestou apoio aos clubes que decidirem não ceder jogadores para seleções sul-americanas, devido à extensão para 11 dias do período para compromissos da CONMEBOL de qualificação para o Mundial.

A La Liga, que reforçou que o calendário de cada época é "acordado com quatro anos de antecedência e no qual as ligas já se adaptaram tendo em conta as circunstâncias da covid-19", anunciou que "convocará os clubes para uma reunião nos próximos dias".