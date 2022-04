FIFA estuda hipótese de aumentar tempo de jogo já no Mundial'2022

De forma a aumentar o tempo efetivo de jogo e promover o espetáculo, a FIFA estará a ponderar, de acordo com o Corrierre dello Sport, que os jogos de futebol passem a ter à volta de 100 minutos.

O jornal italiano Corrierre dello Sport noticia esta quarta-feira que a FIFA está a ponderar aumentar o tempo de jogo de 90 para 100 minutos, uma medida que poderia ter efeito já no Mundial'2022, no Catar. Segundo a publicação, o presidente Gianni Infantino quer ver mais espetáculo, apoiando-se na tese de que as "as televisões pagam os 90 minutos, não apenas os 50 que são jogados".

As cinco substituições que cada equipa tem direito a fazer atualmente promovem uma maior demora no processo, com consequência no tempo útil de jogo. Aumentar a duração dos desafios também ajudaria a compensar estas perdas de tempo.

É preciso referir que para que esta mudança acontecesse, o IFAB (International Football Association Board), que controla as regras do futebol mundial, teria de aprovar a nova regra.