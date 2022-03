FIFA elimina Rússia do Mundial, apura a Polónia e Ucrânia jogará em junho

Entidade garantiu que comunicou as medidas após consultar a UEFA e as associações de futebol dos países envolvidos

A FIFA anunciou, esta terça-feira, que a Rússia foi eliminada do play-off de acesso ao Mundial'2022, e o consequente apuramento da Polónia para a final do mesmo, e adiou a meia-final entre a Ucrânia e Escócia para o mês de junho.

As medidas tomadas pelo organismo que gere o futebol mundial são motivadas pela guerra protagonizada pelo exército russo em território ucraniano, a partir da madrugada de 24 de fevereiro.

Desta forma, a Polónia, apurada para a fase seguinte do play-off, vai medir forças com a Suécia ou com a Chéquia, enquanto a Ucrânia, cujo duelo com a Escócia estava agendado para 24 de março, terá mais tempo de preparação.

Num comunicado em que anunciou as consequências desportivos originadas pelo conflito, a FIFA garantiu que as mesmas foram reveladas após consultar a UEFA e também as associações de futebol dos países envolvidos.

A FIFA e a UEFA, recorde-se, já haviam decidido, na semana passada, excluir as equipas e seleções russas de todas as competições, punição essa que a federação de leste vai recorrer em tribunal.