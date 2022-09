Federação francesa revê acordos, mas Mbappé afinal vai participar na sessão fotográfica

A FFF (Federação Francesa de Futebol) emitiu um comunicado a dizer que se compromete a rever a convenção sobre direitos de imagem, levando em consideração "as preocupações e convicções legítimas dos seus jogadores"

Foi notícia esta manhã que Mbappé se tenha recusado a participar nas sessões fotográficas da seleção de França para cumprir os acordos publicitários com os seus patrocinadores, e o avançado do PSG pode até ter ganho a guerra mas, curiosamente, não ganhou a batalha.

É que a A FFF (Federação Francesa de Futebol) emitiu um comunicado a dizer que se compromete a rever a convenção sobre direitos de imagem, levando em consideração "as preocupações e convicções legítimas dos seus jogadores", mas o L'Équipe adianta que esta terça-feira o jogador vai cumprir com os seus colegas as formalidades de marketing inerentes a ser chamado à seleção.

"Após extensas reuniões com a presença de quadros da seleção, o presidente, o selecionador e responsável de marketing, a FFF compromete-se a rever, com a maior brevidade possível, o acordo inerente aos direitos de imagem que a vincula aos jogadores da seleção. A Federação tem o prazer de trabalhar o esboço de um novo acordo que permitirá aos jogadores garantirem os seus interesses, tendo em consideração as preocupações e convicções legítimas expressas por unanimidade pelos seus jogadores", lê-se no comunicado.

Mbappé já se tinha recusado antes a entrar em ações relacionadas com cadeias de fast-food ou de apostas desportivas. Representantes do jogador fizeram ainda saber que além de os jogadores quererem ter o direito de escolher a que marcas são associados, que há um desgaste de algumas figuras, enquanto outros mal participam em campanhas.