Família de Reyes em risco de despejo: "Estou a descobrir e a assimilar tudo..."

Problemas financeiros para a família do antigo jogador espanhol, falecido em 2019

Em Espanha, mais concretamente no programa "Y ahora Sonsoles", saíram à luz os graves problemas financeiros que a família de José Antonio Reyes atravessa após a morte do jogador, em 2019, na consequência de um acidente de viação. A estação televisiva espanhola "Antena 3" revelou também que três dos imóveis do espanhol irão a leilão brevemente. Entre eles está a casa do ex-jogador de clubes como Sevilha, Benfica, Real Madrid e Arsenal, onde atualmente vivem os seus pais, que serão despejados a 26 de junho por ordem judicial.

Em causa o facto de o antigo jogador do Benfica não ter realizado qualquer tipo de testamento, pelo que foram os seus familiares a ter de fazer face às hipotecas da maior parte das suas 18 propriedades, situação que acabou por tornar-se insustentável.

"[os pais] Estão muito preocupados, tratando de averiguar o que se vai passar com eles e em contacto permanente com os advogados. Dizem que não sabem nada nem em que momento os vão expulsar daqui", pode ler-se em declarações reproduzidas pelo jornal "AS".

Além disso, será leiloada outra casa, também localizada em Utrera, por 150 mil euros, enquanto se desconhece o terceiro imóvel que receberá licitações nos próximos dias.

"Estou a descobrir e a assimilar tudo. Sempre estive à margem dos assuntos financeiros do meu marido", disse, por seu lado, a viúva de Reyes, Noelia López, à "Antena 3" espanhola.