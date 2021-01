Matheus Pereira bisou no triunfo do West Bromwich

Matheus Pereira bisou na vitória do West Bromwich no reduto do Wolverhampton, por 3-2.

O Wolverhampton somou este sábado o sexto encontro consecutivo sem vencer na Premier League, ao perder na receção ao rival West Bromwich, por 3-2, no famoso dérbi de Black Country.

A grande figura do encontro acabou por ser o ex-Sporting Matheus Pereira, que converteu duas grandes penalidades com sucesso e bisou no encontro da 19.ª ronda da Liga inglesa.

O primeiro surgiu aos oito minutos e o segundo aos 56'. Ajayi marcou o outro golo dos "baggies" no Molineux. Para a equipa da casa, faturaram o português Fábio Silva e o francês Willy Boly, ambos ex-FC Porto.

Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Nélson Semedo e Pedro Neto, além de Fábio Silva, foram titulares na equipa orientada por Nuno Espírito Santo.

Com este resultado, os Wolves mantiveram os 22 pontos com que iniciaram a jornada e estão no 14.º lugar da tabela classificativa. Já o West Brom é penúltimo, com 11 pontos.

Veja todos os golos do encontro: