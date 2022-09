Extorsão, agressões e chantagem: presidente do PSG no centro de um escândalo

O jornal francês Libération avança que Nasser Al-Khelaifi terá alegadamente recorrido a meios ilegais para retirar informações sensíveis de um empresário franco-argelino.

O jornal francês Libération publicou esta quinta-feira um trabalho de investigação sobre Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e da Associação de Clubes Europeus (ECA). O dirigente é o principal protagonista de um suposto escândalo de extorsão, agressões e chantagem a um empresário franco-argelino, de 41 anos, que estaria em posse de informações sensíveis.

A investigação começa por centrar-se no tal empresário, chamado Tayeb B., que foi detido no Catar desde o dia 13 de janeiro de 2020 até 1 de novembro do mesmo ano. De acordo com o jornal, Tayeb B. teria acesso a alegadas informações que expôem o nome de Al-Khelaifi como um dos principais envolvidos na eleição irregular do Catar como país-anfitrião do Mundial de 2022.

O empresário terá sido libertado após, alegadamente, ter sido alvo de uma intensa pressão psicológica que levou a que assinasse um acordo de confidencialidade preparado por advogados do líder máximo do PSG. A investigação avança ainda que terá sido o próprio emir do Catar a ordenar a detenção de Tayeb B.