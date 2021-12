Ex-V. Guimarães e Sporting Raphinha está a ser cobiçado pelo Bayern

O avançado Raphinha tem brilhado ao serviço do Leeds e despertou o interesse do Bayern, revela a TNT Sports.

Raphinha, jogador que passou pelo V. Guimarães e pelo Sporting em Portugal, está na mira do Bayern, adianta, este sábado, a TNT Sports. O brasileiro tem mostrado serviço no Leeds United, da Premier League, e despertou o interesse do campeão da Alemanha, que poderá avançar para a contratação já no mercado de janeiro.

Segundo a publicação, o negócio poderá ficar fechado por um valor a rondar os 50 milhões de euros. Raphinha, de 25 anos, já foi, inclusive, chamado à seleção do Brasil (dois golos em cinco jogos), depois das boas exibições em Inglaterra.

Esta época, o futebolista brasileiro marcou oito golos e fez uma assistência em 16 partidas.

Formado no Avaí, transferiu-se para o V. Guimarães em 2015 e, em 2018, rumou ao Sporting. Um ano depois saiu para o Rennes e, ao fim de duas temporadas, assinou pelo Leeds.