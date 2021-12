Ex-selecionador da Polónia: "Saída de Paulo Sousa? Se ele tivesse tomates..."

Smuda vaticinou que esta ação de "deserção" do técnico luso, desejoso de rumar ao Mengão, irá funcionar, mais tarde, ou mais cedo, como um revés no progresso da carreira

As críticas de atuais e ex-figuras do futebol polaco a Paulo Sousa, por ter pedido a rescisão para passar a orientar o Flamengo, sucedem-se em catadupa. Um antigo selecionador da Polónia acusou o técnico português de falta de coragem e de ambição.

"Qualquer treinador que lidere uma seleção, independentemente do país, tem de ambicionar alcançar algo. Se ele fosse um treinador com tomates, nunca iria preferir trabalhar numa liga em vez de numa seleção. Treinar uma seleção é a maior honra que um treinador pode ter", afirmou Franciszek Smuda.

O ex-selecionador, que orientou a Polónia no Campeonato da Europa de 2012, vaticinou que esta ação de "deserção" de Paulo Sousa irá funcionar, mais tarde, ou mais cedo, como um revés no progresso da carreira.

"O Paulo Sousa não tem noção disto, mas o currículo dele não vai certamente melhorar. Esta deserção será lembrada e vai, no futuro, virar-se contra ele. Nunca tinha visto uma coisa assim no mundo do futebol", juntou Franciszek Smuda.

Segundo a Imprensa brasileira, Paulo Sousa aceitou, entretanto, rubricar um contrato de duas temporadas com o Flamengo, ainda que o presidente da Federação Polaca de Futebol tenha recusado a rescisão unilateral pedida, no domingo, pelo técnico.