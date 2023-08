Ex-Benfica é a prioridade do Manchester United caso Maguire saia

Jean-Clair Todibo passou sem sucesso pelo Benfica na época 2020/21 e será o nome escolhido para colmatar uma eventual saída de Harry Maguire, que tem sido associado ao West Ham.

Jean-Clair Todibo, central francês que passou sem sucesso pelo Benfica na época 2020/21, realizando apenas dois jogos, é o nome escolhido pelo Manchester United para colmatar uma eventual saída de Harry Maguire, numa altura em que o defesa inglês tem sido apontado ao West Ham.

A informação chega de Fabrizio Romano, especialista no mercado, que salienta que os red devils só vão avançar pelo central do Nice caso a saída do inglês se confirme, ainda que já tenham efetuado contactos junto do clube francês nesse sentido.

Todibo também já foi apontado como alvo da Juventus neste mercado, mas a mesma fonte refere que os italianos desistiram da sua contratação na semana passada. Na altura, chegou a ser noticiado que o gaulês não seria vendido por menos de 30 milhões de euros.

Todibo chegou à Luz no verão de 2020, por empréstimo do Barcelona, mas teve uma passagem discreta, sendo cedido ao Nice na segunda metade dessa época. Em França conseguiu mostrar os seus dotes, assinando em definitivo e, em 2022/23, foi titular indiscutível da equipa, contabilizando 46 jogos.