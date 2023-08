Todibo com a camisola do Nice

Todibo apontado como alvo da Juventus.

Jean-Clair Todibo é apontado como alvo da Juventus para a temporada 2023/24. O central francês de 23 anos protagonizou uma excelente temporada ao serviço do Nice e, de acordo com a RMC Sport, suscitou a atenção do clube Turim.

A publicação acrescenta que um eventual negócio não será feito abaixo dos 30 milhões de euros.

Todibo está no Nice desde 2020/21, após ter representado o Benfica por empréstimo do Barcelona. Infeliz na Luz, realizou apenas dois encontros.