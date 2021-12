Em jeito de despedida? Haaland dá volta pelo relvado a acenar aos adeptos do Dortmund

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Borussia Dortmund venceu o Greuther Fürth, por 3-0, na noite de quarta-feira, e no final Haaland deu uma volta pelo relvado, acenando aos adeptos. Teremos uma saída no mercado de janeiro? Veja as imagens.

Erling Haaland brilhou com mais dois golos na vitória do Borussia Dortmund por 3-0 sobre o Greuther Fürth, mas ate aí tudo normal para o avançado. O que está a dar que falar foi o que fez o norueguês após o apito final.

Sozinho, Haaland deu uma volta pelo estádio a acenar aos adeptos, num gesto que está a ser encarado por alguns fãs como uma despedida.

O futebolista de 21 anos tem muito mercado e talvez rume a outras paragens em janeiro. Mas, por enquanto, não há nada definido.