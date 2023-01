Em Inglaterra garantem que a saída de Lampard do Everton é "inevitável"

O técnico inglês está prestes a cumprir um ano ao leme dos toffees, mas não tem grandes motivos para celebrar.

A Sky Sports avança esta segunda-feira que a saída de Frank Lampard do comando técnico do Everton já ganhou contornos "inevitáveis".

Numa altura em que o técnico inglês está prestes a cumprir um ano ao leme do clube - chegou no dia 31 de janeiro do ano passado - a posição delicada da equipa na Premier League, onde ocupa o penúltimo lugar, a dois pontos de distância (15) dos lugares fora da zona de despromoção, deverá ditar o fim da linha.

Leia também Internacional Novos detalhes do caso Dani Alves: "Não sabia o que estava atrás daquela porta" O jornal espanhol La Vanguardia revelou mais detalhes da denúncia apresentada às autoridades catalães pela mulher que acusa Dani Alves de a ter violado na casa de banho de uma discoteca, em finais de dezembro.

Após a última derrota da equipa, na visita ao West Ham (0-2), Farhad Moshiri, dono do Everton, garantiu que a eventual saída de Lampard "não é uma decisão" da sua responsabilidade. Já o técnico admitiu estar a atravessar "condições difíceis", mas reiterou a sua confiança numa inversão dos resultados.

"Faz parte do meu trabalho manter-me focado e com a cabeça baixa. Tenho total confiança na forma como quero treinar. Não gosto de andar à volta do assunto, prefiro falar sobre o que posso afetar e isso são os jogadores, que têm tentado atingir os resultados certos", afirmou Lampard.

Leia também Internacional Novos detalhes do caso Dani Alves: "Não sabia o que estava atrás daquela porta" O jornal espanhol La Vanguardia revelou mais detalhes da denúncia apresentada às autoridades catalães pela mulher que acusa Dani Alves de a ter violado na casa de banho de uma discoteca, em finais de dezembro.

Já eliminados da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga, os toffees não vencem na Premier League desde a 13.ª jornada, em meados de outubro, tendo sido derrotados nas últimas três rondas, incluindo uma goleada caseira sofrida frente ao Brighton (1-4).