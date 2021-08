Em França revelam novo capítulo na novela Mbappé: Real retira-se das negociações

Mbappé, avançado do PSG

Clube francês não respondeu à última proposta pelo avançado francês.

Mbappé é uma autêntica novela a marcar estas últimas horas do mercado de transferências. Segundo informa a "RMC Sport", o Real Madrid retirou-se das negociações esta segunda-feira, depois de não ter recebido qualquer resposta positiva à última oferta apresentada ao PSG: 170 milhões de euros, mais dez em variáveis.

Seja como for, próximos capítulos estão pela frente. É que a mesma informação assegura que isto não significa que o desejo do clube espanhol em contar com a estrela francesa termine por aqui. Até terça-feira, dia em que fecha o mercado, mais novidades podem surgir.

Recorde-se que caso o negócio não se concretize agora, o Real Madrid pode voltar à carga em janeiro, uma vez que o avançado está em final de contrato com o PSG.