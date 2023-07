Em França dizem que o PSG chegou a acordo com Vlahovic

De acordo com o Foot Mercato, o campeão francês terá agora de acertar termos com a Juventus, beneficiando de a Vecchia Signora precisar de realizar uma venda significativa para avançar por Romelu Lukaku.

Numa altura em que também tem sido apontado como um alvo do Tottenham para a sucessão de Harry Kane caso o goleador inglês decida rumar ao Bayern, Dusan Vlahovic terá chegado a acordo com o PSG, que terá agora de acertar termos com a Juventus.

Segundo o portal Foot Mercato, o campeão francês beneficia do facto de o conjunto de Turim necessitar de uma grande venda para completar a contratação de Romelu Lukaku, esperando que baixe o preço inicialmente exigido, a rondar os 80 milhões de euros.

Numa primeira fase, o avançado sérvio, de 23 anos, foi declarado no PSG como uma alternativa a Harry Kane, mas a preferência do inglês em reforçar o campeão alemão terá feito com que o clube apostasse tudo na sua vinda, muito por causa da posição frágil em que a Juventus se encontra no negócio.

Em Itália, avança-se que a Juventus até já apresentou uma oferta inicial de 40 milhões de euros ao Chelsea por Lukaku, mas precisa de vender para conseguir concluir a operação, contando em reaver parte do elevado investimento que fez no avançado sérvio (81,6 milhões de euros, em 2022) para esse objetivo.